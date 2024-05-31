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14:24, 31 мая 2024Забота о себе

Ленни Кравиц назвал условие окончания девятилетнего целибата

Ленни Кравитц

Ленни Кравитц. Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американский певец и музыкант Ленни Кравиц рассказал, как с возрастом изменилось его отношение к сексу. Условие окончания своего девятилетнего целибата 60-летний артист назвал в беседе с The Guardian.

С 1987 по 1993 год Кравиц был женат на актрисе Лизе Боне. В интервью он признался, что в браке стал похож на отца, которого ребенком застукал за изменой матери и который пообещал ему, что мальчик станет таким же в будущем. «И после свадьбы я действительно стал на него похож, я играл. Но мне это не нравилось, не таким парнем я хотел быть. Справляться с этим пришлось годами», — рассказал музыкант.

По словам Кравица, справиться со своими страстями ему помогла дисциплина. Уже девять лет он не был в серьезных отношениях и не собирается прерывать целибат, пока не встретит нужную женщину. «Не позволяю страстям брать над собой верх. Это духовная вещь», — объяснил он.

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Кравиц уточнил, что, несмотря на желание завести отношения, он может столкнуться с трудностями, поскольку к него уже устоялись взгляды на жизнь и быт.

Ранее американская актриса и модель Джулия Фокс рассказала, что 2,5 года не занималась сексом и прекрасно себя чувствует.

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      Александра Лисица
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