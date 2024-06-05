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08:17, 5 июня 2024Силовые структуры

Задержанный в Херсонской области украинский агент получил 13 лет колонии

Херсонский суд дал 13 лет колонии агенту спецслужб Украины за шпионаж

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Glibal Look Press

Херсонский областной суд приговорил 54-летнего украинца к 13 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по Восточному военному округу.

По данным силовиков, мужчина был командиром отряда территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и получил задание о сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Оно заключалось в сборе информации военного характера.

При выполнении задания мужчина находился в российской части Херсонской области, где собирал сведения о местах дислокации военной техники, личного состава Вооруженных сил России и лицах военно-гражданской администрации области. Его задержали сотрудники ФСБ.

Вовремя предварительного следствия мужчина признал вину и способствовал расследованию преступления.

Ранее сообщалось, что жителя Хабаровска арестовали за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

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      Илона Палей
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