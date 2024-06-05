Захотевший в ВСУ российский летчик-пенсионер получил предостережение от ФСБ

ФСБ объявила предостережение летчику-пенсионеру, связавшемуся с СБУ

Сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение бывшему военному летчику из Калужской области, связавшемуся с украинской стороной. Об этом сообщает издание «Калужские новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Вместе с пилотом-пенсионером Фенько М.М. был задержан еще один человек — Худякова П.Ш. Они получили от Службы безопасности Украины (СБУ) задание собрать сведения о военных объектах в Калужской и Московской областях. Однако их планы пресекли российские спецслужбы.

В связи с намерениями пилота и его сообщника им объявлено предостережение о недопустимости действий, которые могут быть квалифицированы как госизмена.

Ранее 5 июня сообщалось, что 61-летнего бывшего военного летчика уличили в сотрудничестве с украинской спецслужбой. Пенсионер, выражавший несогласие с проведением специальной военной операции (СВО), связался в соцсетях с представителями СБУ и предложил им свои услуги по обучению украинских пилотов. Но россиянину дали задание собрать данные об аэропортах, расположенных в Калужской и Московской областях. Он не успел его выполнить, так как был задержан ФСБ.