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10:13, 5 июня 2024Силовые структуры

Бывший военный летчик попался ФСБ за сотрудничество с украинской спецслужбой

ФСБ задержала завербованного СБУ бывшего военного летчика за сбор данных

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ уличили в сотрудничестве с украинской спецслужбой 61-летнего бывшего военного летчика из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пенсионер, выражавший несогласие с проведением специальной военной операции (СВО), связался в соцсетях с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил им свои услуги по обучению украинских пилотов. Но россиянину дали задание собрать данные об аэропортах, расположенных в Калужской и Московской областях. Он не успел его выполнить, так как попался ФСБ.

3 июня ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота России в Севастополе. Во время обысков у них нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании.

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      Любовь Ширижик
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