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13:26, 3 июня 2024Силовые структуры

ФСБ нашла у украинских агентов три бомбы и взрывчатку из Великобритании

В Севастополе ФСБ нашла у агентов СБУ три бомбы и взрывчатку из Великобритании

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Севастополе во время обысков у пятерых задержанных украинских агентов сотрудники ФСБ нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

У завербованных Службой безопасности Украины (СБУ) было около пяти килограммов британской взрывчатки, а также 600 грамм тротила, механизмы для запуска взрывных устройств и электродетонаторы военного назначения. Все это доставлялось им из Украины почтой или автобусными перевозками, а потом пряталось в тайники.

В ФСБ заявили, что украинские кураторы отправляли задержанным координаты схронов, а потом говорили, что нужно делать с содержимым.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе.

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      Варвара Митина
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