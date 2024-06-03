ФСБ нашла у украинских агентов три бомбы и взрывчатку из Великобритании

В Севастополе ФСБ нашла у агентов СБУ три бомбы и взрывчатку из Великобритании

В Севастополе во время обысков у пятерых задержанных украинских агентов сотрудники ФСБ нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

У завербованных Службой безопасности Украины (СБУ) было около пяти килограммов британской взрывчатки, а также 600 грамм тротила, механизмы для запуска взрывных устройств и электродетонаторы военного назначения. Все это доставлялось им из Украины почтой или автобусными перевозками, а потом пряталось в тайники.

В ФСБ заявили, что украинские кураторы отправляли задержанным координаты схронов, а потом говорили, что нужно делать с содержимым.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе.