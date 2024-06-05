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12:26, 5 июня 2024Силовые структуры

Замглавы района Самарской области Малежик задержан за взятки

Задержан замглавы района Самарской области Малежик за взятки в 400 тысяч рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Самарской области задержали первого заместителя главы Безенчукского района Владимира Малежика по подозрению в коррупцию. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, общая сумма взяток составила около 400 тысяч рублей. Против Малежика уже возбуждено дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Чиновник признал вину. Вскоре решится вопрос о его аресте.

Ранее Хинштейн сообщал о задержании с поличным главы департамента строительства Самары Василия Чернова. Предшественник Чернова Сергей Шанов также попался на коррупции. Его осудили за злоупотребление должностными полномочиями и растрату.

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      Екатерина Кашурникова
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