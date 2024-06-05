Замглавы района Самарской области Малежик задержан за взятки

Задержан замглавы района Самарской области Малежик за взятки в 400 тысяч рублей

В Самарской области задержали первого заместителя главы Безенчукского района Владимира Малежика по подозрению в коррупцию. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, общая сумма взяток составила около 400 тысяч рублей. Против Малежика уже возбуждено дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Чиновник признал вину. Вскоре решится вопрос о его аресте.

Ранее Хинштейн сообщал о задержании с поличным главы департамента строительства Самары Василия Чернова. Предшественник Чернова Сергей Шанов также попался на коррупции. Его осудили за злоупотребление должностными полномочиями и растрату.