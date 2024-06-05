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13:39, 5 июня 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала внешность до и после похода к косметологу

Модель Елена Перминова показала внешность до и после похода к косметологу

Изображение: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала внешность до и после похода к косметологу. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала 37-летняя знаменитость запечатлела лицо до преображения, продемонстрировав следы пигментации. Затем она сняла себя через 24 часа после посещения специалиста, отметив, что ее кожа стала более светлой и увлажненной.

По словам манекенщицы, в клинике она прошла омолаживающие процедуры, после которых не осталось гематом и не потребовался период реабилитации. Так, модель выбрала плазмолифтинг (введение пациенту очищенной плазмы его крови — прим. «Ленты.ру») и инъекции препарата Melsmon (средство на основе человеческой плаценты, в том числе используемое для омоложения — прим. «Ленты.ру»).

В мае Елена Перминова также показала откровенное видео из душа во время поездки в Мозамбик, Южная Африка.

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      Карина Черных
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