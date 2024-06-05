Житель Узбекистана объяснил блогеру нежелание отдавать дочь замуж за русского

Житель Узбекистана объяснил российскому тревел-блогеру нежелание отдавать дочь замуж за русского. Об этом соотечественник рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам жителя среднеазиатской страны, он скорее отдал бы дочь слепому узбеку, нежели россиянину. «Такой ответ меня сильно удивил, — отметил путешественник. — Причин оказалось всего две, зато очень весомые. Первая — родовая линия со стороны дочери будет прервана, дети будут русскими, узбекская кровь у них будет, однако дети всегда идут по стопам отца».

Более того, мужчина подчеркнул, что в таком случае его внуки будут другого воспитания, других традиций, других взглядов. «Дочери — это вклад, отдаешь другому, чтобы потом твои внуки несли твои традиции, — добавил он. — Отдать дочку русскому — значит отдать и не получить ничего взамен».

Вторая причина еще более серьезная: религия запрещает мусульманке выходить замуж за немусульманина. «Поэтому отдавать девочку за русского очень грешно, даже если он будет миллионером, даже если от этого союза наша семья станет знатной, — пояснил узбек. — Брать такой грех на душу никто не станет, иначе позор всему нашему роду».

Ранее другая путешественница поговорила с жителем Узбекистана и узнала о его отношении к российским пенсионерам. Мужчина из Бухары рассказал туристке, что ездил в Россию на заработки и обратил внимание на одиноких пожилых людей. Его удивило, что они часто остаются без помощи детей и других родственников.