Звезда «Беверли-Хиллз 90210» раскрыла страшную правду о зубах

Актриса Тори Спеллинг призналась, что в 40 лет у нее развалились зубы

Американская актриса Тори Спеллинг в рамках своего подкаста Misspelling раскрыла страшную правду о зубах.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» призналась, что в 40 лет у нее развалились зубы. Некоторое время она не могла улыбаться, поскольку они были, по ее мнению, отвратительными.

Позже к рассуждениям Спеллинг присоединился дантист Кевин Сэндс, который уточнил, что зубы актрисы были сколоты и пожелтели. Единственным выходом из данной ситуации стали виниры. «Я хотел, чтобы ты выглядела так, как в старые добрые времена. Мы изменили форму каждого зуба. Мы сделали слепки и из них вручную изготовили новый зуб по отдельности. Они белые, великолепные, сексуальные. Посмотри на себя. Ты выглядишь на 10 лет моложе», — отметил врач.

В апреле Тори Спеллинг призналась в употреблении препарата «Оземпик» после родов. Актриса рассказала, что решила скорректировать изменившуюся фигуру после рождения пятого ребенка в 2017 году. На тот момент ее вес составлял около 73 килограммов.