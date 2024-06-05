Звезде «Битвы экстрасенсов» предъявили обвинение в экстремизме

Следствие предъявило обвинение в экстремизме участнице «Битвы экстрасенсов»

Следователи предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении чувств верующих участнице известного телешоу «Битва экстрасенсов» Алене Полынь (настоящее имя Елена Суликова). Об этом сообщает ТАСС.

Теперь звезда известного проекта проходит обвиняемой по статьям 282 и 148 УК РФ. Сторона обвинения планирует ходатайствовать перед судом об аресте Полынь.

О задержании женщины стало известно 4 июня. По версии следствия, с 2020 по 2023 год Полынь, называющая себя ведьмой, продавала экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию над священниками РПЦ. Также уточнялось, что она публиковала материалы, содержащие оскорбления чувств верующих.