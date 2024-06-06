22-летняя дочь Синди Кроуфорд отдохнула в бикини на пляже

22-летняя дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер отдохнула в бикини на пляже

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер отдохнула в купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя манекенщица позировала на размещенном кадре, лежа в шезлонге с кокосом в руках. Девушка примерила черное бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и мини-стрингов. Также она надела бейсболку в тон и жемчужные серьги и сделала нюдовый маникюр.

Кроме того, наследница знаменитости показала видео, где пробежала по песку спиной к камере в обнажающем ягодицы купальнике.

В мае немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум в откровенных нарядах попали в объектив папарацци.