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11:24, 6 июня 2024Ценности

39-летняя Кэти Перри примерила микрошорты перед камерой

39-летняя певица Кэти Перри примерила микрошорты и прозрачный топ перед камерой

Фото: @katyperry

Американская певица и актриса Кэти Перри примерила откровенный наряд перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летнюю знаменитость запечатлели, когда она сидела на корточках на пластиковом ящике. При этом звезда надела джинсовые микрошорты, черный бюстгальтер и прозрачный белый кроп-топ, а у ее ног лежала серая кожаная куртка.

В то же время на одном из кадров супруга актера Орландо Блума позировала в полный рост вполоборота к камере, демонстрируя частично обнаженные ягодицы.

Ранее в июне Кэти Перри надела бикини и подняла ногу перед камерой на балконе отеля.

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      Карина Черных
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