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11:43, 4 июня 2024Ценности

Кэти Перри надела бикини и подняла ногу перед камерой на балконе отеля

39-летняя певица Кэти Перри снялась в бикини на балконе отеля во Франции

Фото: @katyperry

Американская певица и актриса Кэти Перри в откровенном виде снялась в гостинице Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость позировала на балконе отеля в оранжевом бикини и босоножках на шпильках в тон. При этом звезда держала в руке банку с напитком и подняла одну ногу. Кроме того, она прогулялась перед камерой в прозрачном платье длины миди, украшенном крупными пайетками в виде рыбьей чешуи.

Известно, что исполнительница посетила Лазурный берег для выступления на очередной предсвадебной вечеринке Ананта Амбани — сына индийского миллиардера Мукеша Амбани.

Ранее в июне британская певица и актриса Рита Ора в откровенном образе станцевала в клипе на свой новый трек Ask & You Shall Receive.

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      Карина Черных
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