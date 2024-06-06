45-летняя Кейт Хадсон показала лицо без макияжа

Американская актриса Кейт Хадсон показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость поделилась видео, на котором запечатлела себя в черной майке, оформленной бретелями и V-образным декольте. При этом рядом с ней позировал ее брат Оливер Хадсон.

На размещенных кадрах видно, что на лице звезды «Войны невест» отсутствует макияж, а передние пряди волос зафиксированы заколками.

В феврале Хадсон поделилась откровенными архивными снимками и озадачила фанатов. На опубликованных снимках актриса позировала на кровати, демонстрируя нижнее белье бренда Stella McCartney.