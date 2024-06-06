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10:19, 6 июня 2024Ценности

Алессандра Амбросио снялась обнаженной для Vogue

Фото: Élio Nogueira / Vogue Portugal

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась без одежды и нижнего белья для журнала Vogue Portugal. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фотограф Элио Ногейра запечатлел 43-летнюю манекенщицу на фоне водопада. На снимке бывший «ангел» Victoria's Secret позирует перед камерой полностью обнаженной, согнув ноги в коленях и положив на них руки.

«Моя последняя фотография с Элио Ногейра сделана у этого захватывающего дух водопада, где развернулось волшебство. Когда солнце пробилось сквозь облака, я отдалась очарованию нетронутых вод, погружаясь в великолепие природы», — подписала знаменитость пост, который набрал более 21 тысячи лайков.

В апреле шведская топ-модель Эльза Хоск показала поклонникам откровенные фото с пляжа. 35-летняя манекенщица предстала перед камерой обнаженной на песчаном пляже на фоне прибрежных камней.

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      Мария Винар
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