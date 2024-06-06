Белый дом заявил об отсутствии консенсуса в G7 по изъятию российских активов

Белый дом: страны G7 не договорились о сделке по изъятию российских активов

Страны «Большой семерки» (G7) не пришли к консенсусу о сделке по изъятию замороженных российских активов и их передаче Украине. Об этом сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, его слова передает ТАСС.

«У США есть предложение для стран "Большой семерки" о том, как мобилизовать 50 миллиардов долларов для Украины с учетом всех красных линий всех делегаций. Однако окончательного консенсуса пока нет», — сообщил Сингх.

Он добавил, что, несмотря на разрешение Конгресса США использовать российские активы для помощи Киеву, со странами G7 «дело обстоит иначе». Он подчеркнул, что если «Большая семерка» хочет получить большую сумму от активов Москвы, то им «необходимо действовать сообща».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут в одностороннем порядке без помощи союзников изъять в пользу Украины доходы от замороженных российских активов. Кирби отметил, что этот вопрос будет поднят в ходе визита президента США Джо Байдена во Францию, во время саммита с лидерами G7 в Италии.