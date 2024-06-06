Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 6 июня 2024Ценности

Беременная плюс-сайз-модель прошла в бикини по подиуму

Беременная плюс-сайз-модель Искра Лоуренс прошла в бикини по подиуму
Архивное фото

Архивное фото. Фото: 305pics / Getty Images

Беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс прошла в купальнике по подиуму в рамках Недели пляжной моды в Майами, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица появилась перед зрителями шоу в бикини с анималистическим принтом черного, бежевого и белого цветов. При этом она примерила нюдовые босоножки на каблуках, распустила волосы и нанесла белый карандаш на верхние веки.

Также знаменитость дефилировала в слитном белом купальнике с цветочным узором. Предмет гардероба был оформлен рюшами и глубоким декольте, которое обнажало значительную часть бюста модели.

Ранее в июне сообщалось, что обнаженные модели в скотче вместо бикини станцевали брейк-данс на подиуме на Неделе пляжной моды в Майами.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву, причины конфликта и перспективы завершения: что сказал Путин об Украине?

      Путин заявил о «съезжающих с орбиты» США

      Россия запросила заседание в СБ ООН из-за разрешения Киеву бить по ее территории

      Путин с иронией отреагировал на свои карикатуры в западной прессе

      Тарпищев оценил шансы 17-летней россиянки Андреевой попасть на Олимпиаду-2024

      На Украине обвинили британскую газету в работе на Россию

      Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением мирных граждан

      Тренер школьной баскетбольной команды совратила 15-летнего игрока

      Путин заявил об отсутствии имперских замашек у России

      Путин оценил возможность подписания мирного договора с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше