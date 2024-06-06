Беременная плюс-сайз-модель прошла в бикини по подиуму

Беременная плюс-сайз-модель Искра Лоуренс прошла в бикини по подиуму

Беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс прошла в купальнике по подиуму в рамках Недели пляжной моды в Майами, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица появилась перед зрителями шоу в бикини с анималистическим принтом черного, бежевого и белого цветов. При этом она примерила нюдовые босоножки на каблуках, распустила волосы и нанесла белый карандаш на верхние веки.

Также знаменитость дефилировала в слитном белом купальнике с цветочным узором. Предмет гардероба был оформлен рюшами и глубоким декольте, которое обнажало значительную часть бюста модели.

Ранее в июне сообщалось, что обнаженные модели в скотче вместо бикини станцевали брейк-данс на подиуме на Неделе пляжной моды в Майами.