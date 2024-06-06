Россиян предупредили о грозящих изъятием дачи ошибках

«Инком-Недвижимость»: россияне могут лишиться дачи из-за ошибок в документах

Из-за неправильно оформленных документов россияне могут лишиться дачи. Какие ошибки могут привести к изъятию загородного дома, агентству РИА Новости рассказали в «Инком-Недвижимости».

Некорректно составленные документы грозят собственнику проблемами с проведением сделок с дачей, объясняет юрист ProLegals Асия Шамигулова. Также в связи с этим у хозяина недвижимости могут возникнуть трудности с доказательством права владения в случае спора с родственниками или соседями. Собственник обеспечит себе проблемы с продажей и арендой, если его дом не стоит на кадастровом учете, уточняет руководитель юридического департамента компании «Азбука недвижимости» Татьяна Кузниченкова.

Самовольная застройка или перепланировка не станет поводом для изъятия дачи. Однако на этом основании домовладельца могут заставить снести сооружение, причем за свой счет. Аналогичная судьба ждет дачу, возведенную на участке, на котором запрещено строительство. Под ограничения подпадают земли сельхозназначения, участки для ведения огородничества и личного подсобного хозяйства. «На землях под ИЖС, ЛПХ или для садоводства можно построить жилой дом для проживания, так скажем одной семьи. Вид разрешенного использования "для размещения домов блокированного типа" подходит для строительства таунхаусов. "Малоэтажное строительство" – это многоквартирные дома до четырех этажей», — напомнила руководитель отдела загородной недвижимости «Сущевский» агентства «Миэль» Татьяна Ананьева.

Жилищное строительство ограничено в природоохранных зонах и вблизи открытых водоемов, которые используются в качестве источника питьевой воды. Узнать назначение земельного участка можно в публичной кадастровой карте и выписке из ЕГРН. Также информация доступна на сайте местной администрации в разделе Правила землепользования и застройки и Генплан населенного пункта.

Нередко для государственных или муниципальных нужд (например, строительства новой дороги) дачный участок могут изъять власти. Если дом не зарегистрирован, получить за него законную компенсацию не получится, предупреждают специалисты. Кроме того, права собственности на дачу можно лишиться за долги или при конфискации за уголовное преступление. Загородный дом могут отнять, если его признают культурным объектов, а хозяин не содержит здание в надлежащем виде. Остаться без дачи можно и по причине чрезвычайной ситуации.

Ранее россиянам рассказали, как получить заброшенный участок соседей. Для этого необходимого убедиться в его бесхозности и впоследствии приобрести дом на торгах.