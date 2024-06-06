Дело призывавшего нанести ядерный удар по России Дмитрия Гордона поступило в суд

Дело призывавшего нанести ядерный удар по РФ журналиста Гордона поступило в суд

Материалы уголовного дела украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) поступили во Второй западный окружной военный суд. Информация об этом была размещена на сайте суда.

«В суд поступило уголовное дело Гордона Дмитрия Ильича, оно зарегистрировано в соответствии с установленным порядком 6 июня 2024 года», — уточняется в сообщении.

Украинскому журналисту вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), часть 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»), часть 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и часть 2 статьи 354 УК РФ («Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»).