Германия изменила отношение к мигрантам. Шольц пообещал депортировать их в Афганистан и Сирию

Шольц пообещал ужесточить миграционную политику Германии после резни в Мангейме

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал ужесточить миграционную политику, изменив правила депортации из ФРГ. Теперь прославление и публичная поддержка терроризма может стать основанием для выдворения из страны. Заявление Шольца последовало после начавшегося резонанса из-за видео резни в Мангейме.

Любой, кто прославляет терроризм, противоречит всем нашим ценностям и должен быть депортирован Олаф Шольц Канцлер Германии

В ходе выступления перед бундестагом Шольц также отметил, что ФРГ сделает возможной депортацию за тяжкие преступления в такие страны, как Афганистан и Сирия. Ранее депортация в эти страны была невозможна, так как Германия признавала политическую ситуацию в этих государствах слишком опасной для подобных мер.

Фото: Timm Reichert / Reuters

На прошлой неделе мигрант из Афганистана напал с ножом на демонстрантов в Мангейме

31 мая 25-летний выходец из Афганистана совершил нападение на участников антиисламистского митинга движения Pax Europa в городе Мангейм. Он ранил ножом шестерых человек, включая полицейского, а затем был застрелен правоохранителями.

29-летний сотрудник полиции пытался задержать предполагаемого преступника, однако по ошибке схватил человека, защищавшегося от нападавшего.

На записи, которая распространилась в соцсетях, видно: в тот момент когда полицейский скручивает невиновного человека, вооруженный мужчина наносит отвлекшемуся полицейскому несколько ножевых ранений в район головы

Сразу после нападения пострадавшему сделали срочную операцию и ввели его в искусственную кому, однако сотрудника полиции спасти не удалось.

Во время резни пострадал также консервативный политик и критик исламизма Михаэль Штюрценбергер. По данным Bild, преступник сначала ранил его. Нападавшего попытались задержать прохожие, однако он вырвался из их рук и напал на полицейского.

Фото: Buergerbewegung Pax Europa / Reuters

После нападения в городе был объявлен 14-дневный траур.

5 июня в Мангейме вновь произошло нападение. Неизвестный ранил ножом политика партии «Альтернатива для Германии».

Резня в Мангейме спровоцировала споры о депортации

После нападений от канцлера Германии начали требовать пересмотра миграционной политики и введения мер, в том числе ужесточения правил депортации.

После нападения в Мангейме федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер выразила намерение «как можно скорее» прояснить вопрос о том, могут ли быть депортированы серьезные преступники с афганским паспортом. Она выступила за то, чтобы «люди, представляющие потенциальную угрозу безопасности Германии», были депортированы в сжатые сроки.

В своей речи перед бундестагом Шольц заявил, что МВД Германии уже ведет переговоры с соседями Афганистана о проведении депортаций на практике. При этом согласование этого вопроса с самим Афганистаном, где сейчас правит «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) может доставить Германии трудности. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок задалась вопросом: «Как мы можем сотрудничать с исламистским террористическим режимом, с которым у нас вообще нет никаких отношений?»

Министр внутренних дел земли Тюрингия Георг Майер в ответ на эти опасения привел пример Пакистана, который также настроен против действующей власти Афганистана, однако депортирует в эту страну тех, кто представляет угрозу для национальной безопасности.