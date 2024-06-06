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14:19, 6 июня 2024Бывший СССР

Депутат Рады обвинила Киев в коррупции на строительстве в Харькове

Депутат Рады Геращенко: строившие оборону в Харькове люди причастны к коррупции

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обвинила в коррупции власти страны из-за плохого состояния фортификационный сооружений в Харьковской области, передает ТАСС.

«Такое ощущение, что представители власти, которые рассказывают, как все хорошо, или не владеют информацией — и это ужасно, — или же люди причастны к коррупции», — заявила Геращенко.

По ее словам, строительство фортификаций было имитацией бурной деятельности, а средства все это время «вкатывали в землю».

Ранее Геращенко посетила Харьковскую область и заявила о шокирующей ситуации с фортификационными сооружениями в регионе. По ее словам, бетонные «зубы дракона», лежащие сваленными в кучу несколько месяцев, уже начали крошиться, а их установка на некоторых участках начинается только сейчас.

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      Валентин Карант
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