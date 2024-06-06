В Верховной Раде оказались шокированы фортификациями в Харьковской области

Депутат Рады Геращенко: ситуация с фортификациями в Харьковской области шокирует

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко посетила Харьковскую области и заявила о шокирующей ситуации с фортификационными сооружениями в регионе. О поездке она рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, бетонные «зубы дракона», лежащие сваленными в кучу несколько месяцев, уже начали крошиться, а их установка на некоторых участках начинается только сейчас. «Верхом фортификационного безумия» Геращенко назвала зарытый среди деревни бетонный опорный пункт, который обошелся бюджету в миллионы гривен. «Военные считают эту халабуду спланированным вредительством и вынуждены самостоятельно строить наблюдательный объект поблизости, на высокой местности», — отметила депутат.

Она также показала «канавы из дощечек и палочек», которые выдаются за находящиеся на линии обороны Харькова траншеи, и задалась вопросом о том, почему за полтора года власти не сумели возвести нормальные фортификационные сооружения. Парламентарий добавила, что вся информация по этим вопросам была передана во временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по фортификациям.

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщал, что в Раде была создана ВСК, которая будет проверять использование бюджета при строительстве фортификаций и закупках дронов. Ее председателем был назначен Николай Задорожный.