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07:23, 6 июня 2024Силовые структуры

Двух россиян задержали из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей

В Приморье правоохранители выявили махинации с госзаказом на 29 млн рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Приморье правоохранители задержали бывшего директора по производству в заводоуправлении организации ВП «ЭРА» Максима Бредуна и генерального директора «ВСК» Владислава Марьина из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Топ-менеджерам предъявили обвинение по статьям 159 («Мошенничество»), 201.1 («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») и 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ. Их арестовали.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год при выполнении оборонного заказа по государственному контракту обвиняемые завысили сведения об объемах услуг. Это повлекло необоснованную выплату со стороны ВП «ЭРА» в адрес «ВСК» на сумму более 29 миллионов рублей.

12 мая 2023 года Батайский городской суд вынес приговор главе предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) «ОКТБ «Вектор» Анатолию Михалину за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Это был первый в России приговоре за срыв гособоронзаказа.

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