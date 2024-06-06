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17:29, 6 июня 2024Ценности

Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети за наряд в аэропорту

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети за наряд в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

33-летнюю звезду «Голодных игр» запечатлели в здании в желтом пиджаке, белом топе и красных брюках прямого кроя. Кроме того, знаменитость взяла с собой объемную плетеную сумку и обула мягкие домашние тапки серого цвета. Также она распустила волосы и добавила солнцезащитные очки с коричневыми линзами в качестве аксессуара.

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Читатели издания оценили внешний вид артистки в комментариях. «Она такая неряха. Есть много замечательных туфель на низком каблуке и плоской подошве», «Абсолютно безумный поступок, ее пиарщику необходимо вмешаться. Она звезда, а не какая-то неряха», «Кажется, она отчаянно нуждается во внимании», — заявили юзеры.

В мае 2023 года фанаты обругали в сети Дженнифер Лоуренс за обувь на Каннском кинофестивале.

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      Карина Черных
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