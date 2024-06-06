Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 6 июня 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии оценила адаптацию россиян к санкциям

Кнайсль заявила, что Россия и ее жители хорошо адаптировались к санкциям Запада

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия и ее жители хорошо приспособились к санкциям Запада. Такую оценку адаптации страны к санкциям дала в интервью РИА Новости экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль.

«Как я часто говорю, русские быстро учатся, они доказали это за свою историю», — заявила она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Как указала Кнайсль, в некоторых случаях это была тактическая адаптация, но необходима и долгосрочная стратегия.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что санкции стали одним из ключевых факторов развития российской экономики. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Россия вошла в топ-4 мировых экономик по паритету покупательной способности.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Франция решила передать Украине истребители Mirage

      На Украине рассказали об удерживаемых в подвале бойцах ВСУ

      Экс-глава МИД Австрии оценила адаптацию россиян к санкциям

      Ротенберг призвал выгонять попавших по блату в хоккей детей

      Адвокат заявил о продолжении дела высадившего бойцов СВО таксиста

      Лавров прокомментировал заявления Байдена словами «жалко человека»

      В Белгородской области пострадала девушка при обстреле ВСУ

      В США отреагировали на предупреждение Путина

      В Нормандии заговорили о высадке союзников на Украине

      Песков рассказал об отношении Путина к оскорблениям со стороны Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше