Экс-глава МИД Австрии оценила адаптацию россиян к санкциям

Кнайсль заявила, что Россия и ее жители хорошо адаптировались к санкциям Запада

Россия и ее жители хорошо приспособились к санкциям Запада. Такую оценку адаптации страны к санкциям дала в интервью РИА Новости экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль.

«Как я часто говорю, русские быстро учатся, они доказали это за свою историю», — заявила она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Как указала Кнайсль, в некоторых случаях это была тактическая адаптация, но необходима и долгосрочная стратегия.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что санкции стали одним из ключевых факторов развития российской экономики. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Россия вошла в топ-4 мировых экономик по паритету покупательной способности.