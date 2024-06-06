Санкции назвали фактором развития российской экономики

Силуанов: санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ

Санкции стали одним из ключевых факторов развития российской экономики. Об этом на ПМЭФ сказал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о том, что Россия вошла в топ-4 мировых экономик по паритету покупательной способности. «Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растет», — уверен министр.

Ранее во время своего выступления глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала три важнейшие задачи для российской экономики на ближайшие годы. Речь идет о развитии рынка капитала, открытости экономики и лидерстве в технологическом развитии финансовой сферы.