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10:11, 6 июня 2024Экономика

Санкции назвали фактором развития российской экономики

Силуанов: санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Санкции стали одним из ключевых факторов развития российской экономики. Об этом на ПМЭФ сказал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о том, что Россия вошла в топ-4 мировых экономик по паритету покупательной способности. «Они вводят санкции с удовольствием и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас — растет», — уверен министр.

Ранее во время своего выступления глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала три важнейшие задачи для российской экономики на ближайшие годы. Речь идет о развитии рынка капитала, открытости экономики и лидерстве в технологическом развитии финансовой сферы.

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      Платон Щукин
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