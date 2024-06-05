Объявлено о вхождении России в топ-4 экономик мира

Решетников: Россия вошла в топ-4 экономик по паритету покупательной способности

Россия вошла в топ-4 экономик мира по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, объявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его слова в своем Telegram приводят «Ведомости».

По его словам, достичь такого результата удалось за счет экономической политики и относительных цен. Он указал, что меры по сдерживанию инфляции в итоге привели к относительно меньшему росту цен в России, чем в других странах. Еще Решетников подчеркнул, что в вскоре придется соперничать не только с ближайшими конкурентами — Японией и Германией, но и с быстро развивающейся Индонезией.

Российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности еще в 2021 году. В последующие два года страна сохранила за собой эти позиции, указывал Всемирный банк. Решетников потом объяснял, что рейтинг Всемирного банка отражает эффективность, с которой государства используют свои экономические ресурсы для создания богатства и повышения уровня жизни населения.