Вхождение России в топ-4 экономик мира объяснили

Минэк: РФ вошла в топ-4 экономик мира благодаря мерам правительства

Россия смогла войти в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности благодаря системным и оперативным мерам правительства. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников (комментарий ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Минэк отметил, что рейтинг Всемирного банка отражает эффективность, с которой государства используют свои экономические ресурсы для создания богатства и повышения уровня жизни населения. По словам министра, в России по поручению президента были приняты «антикризисные пакеты» мер, которые позволили оказать поддержку гражданам и бизнесу как в период пандемии и антиковидных ограничений, так и в период антироссийских санкций.

Решетников объяснил, что принятие правительством решения помогли сохранить в стране бизнес и рабочие места — в 2020 году спад экономики России был ниже, чем в среднем среди развитых стран (минус 2,7 процента простив минус 3,9 процента в годовом выражении).