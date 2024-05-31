Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 31 мая 2024Экономика

Вхождение России в топ-4 экономик мира объяснили

Минэк: РФ вошла в топ-4 экономик мира благодаря мерам правительства

Россия смогла войти в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности благодаря системным и оперативным мерам правительства. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников (комментарий ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Минэк отметил, что рейтинг Всемирного банка отражает эффективность, с которой государства используют свои экономические ресурсы для создания богатства и повышения уровня жизни населения. По словам министра, в России по поручению президента были приняты «антикризисные пакеты» мер, которые позволили оказать поддержку гражданам и бизнесу как в период пандемии и антиковидных ограничений, так и в период антироссийских санкций.

Решетников объяснил, что принятие правительством решения помогли сохранить в стране бизнес и рабочие места — в 2020 году спад экономики России был ниже, чем в среднем среди развитых стран (минус 2,7 процента простив минус 3,9 процента в годовом выражении).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      В Госдуме объяснили нежелание приглашать Россию на мирную конференцию по Украине

      Tesla отозвала более 100 тысяч машин из-за ремня безопасности

      Названо лучшее меню для жаркой погоды

      Генсек НАТО объяснил смысл ударов ВСУ западным оружием по России

      В Эстонии экс-главу фонда «Слава Украине» заподозрили в нецелевой трате средств

      Домохозяйкам назвали средство для борьбы с затхлым запахом

      Еще одна страна разрешила ВСУ использовать ее оружие на территории России

      Овечкин оценил отъезд российских футболистов в Европу

      Россиянин поджег сотовую вышку за 30 тысяч рублей и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше