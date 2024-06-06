Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:07, 6 июня 2024Экономика

Названы три важнейшие задачи для российской экономики

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала три задачи для экономики России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвала три важнейшие задачи для экономики страны на ближайшие годы. Ее слова приводит РБК в своем Telegram.

Задачей номер один она считает развитие рынка капитала. По словам Набиуллиной, без этого у нашей страны есть только одна альтернатива: увеличение роли государства. Вторым направлением она назвала обеспечение открытости экономики. «Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов», — констатировала она. А третья задача состоит в удержании лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что российская экономика сильно перегрета, а ее мощности нагружены до предела. Набиуллина в свою очередь сравнивала российскую экономику с перегретым двигателем автомобиля, использующим все свои ресурсы на полную мощность.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      «Роскосмос» рассказал о доступе к российской ядерной энергоустановке на Луне

      Названы оригинальные способы продлить жизнь и улучшить психическое здоровье

      Кабмин утвердил распоряжение о строительстве мегапроекта

      Названы риски для экономики России от полного эмбарго США

      Изъятые в доход государства активы решили продавать

      Россиянин оказался членом банды Басаева и участвовал в нападении на Буденновск

      Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей

      В Верховной Раде оказались шокированы фортификациями в Харьковской области

      Медведев оценил предложенный Путиным ответ «Пиндостану» и «слюнявым псам» из ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше