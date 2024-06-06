Названы три важнейшие задачи для российской экономики

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвала три важнейшие задачи для экономики страны на ближайшие годы. Ее слова приводит РБК в своем Telegram.
Задачей номер один она считает развитие рынка капитала. По словам Набиуллиной, без этого у нашей страны есть только одна альтернатива: увеличение роли государства. Вторым направлением она назвала обеспечение открытости экономики. «Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов», — констатировала она. А третья задача состоит в удержании лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что российская экономика сильно перегрета, а ее мощности нагружены до предела. Набиуллина в свою очередь сравнивала российскую экономику с перегретым двигателем автомобиля, использующим все свои ресурсы на полную мощность.