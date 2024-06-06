Гостью обругали в сети за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде

Пользователи сети обругали домохозяйку Джорджию Мэй за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что она будет присутствовать на церемонии в качестве гостьи. В начале видео Мэй предстала в черной майке, розовом жакете, темных джинсах с разрезами на коленях и прозрачных босоножках. После этого она переоделась и показала на камеру тот же образ, но уже с облегающими темными брюками. «Девочки, помогите, я не знаю, какие джинсы надеть на свадьбу. Жених и невеста установили дресс-код, и гости могут носить то, что хотят. Я получила одобрение на джинсы от них», — объяснила автор ролика.

Однако зрители не оценили образы Мэй, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Джинсы на свадьбу? Это неряшливо», «Приходить на свадьбу в джинсах — преступление», «На свадьбу нельзя надевать джинсы. Это выглядит странно», «Я была бы в ярости, если бы кто-то пришел на мою свадьбу в джинсах. Как насчет комбинезона, нарядных брюк или платья?», «Твердое нет, особенно дырявым джинсам!» — высказывались они.

В мае сообщалось, что австралийская модель Изабель Мазерс пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Тогда манекенщица поделилась серией снимков, на которых показала свой образ для церемонии. На кадрах Изабель предстала в облегающем прозрачном платье лимонного цвета с вырезом на животе в виде ромба и разрезом посередине.