Губернатор раскрыл подробности о пожаре на Новошахтинском НПЗ после атаки ВСУ

Голубев: пожар на НПЗ в Ростовской области распространился на площади 50 кв. м

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новошахтинске распространился на площади 50 квадратных метров. Подробности раскрыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он уточнил, что к тушению возгорания привлечены 120 человек и 15 единиц техники, готовится применение пожарного поезда.

«Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние», — добавил глава региона.

Ранее Голубев сообщил, что на Новочеркасском НПЗ после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.