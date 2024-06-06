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02:56, 6 июня 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности о пожаре на Новошахтинском НПЗ после атаки ВСУ

Голубев: пожар на НПЗ в Ростовской области распространился на площади 50 кв. м
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Новошахтинске распространился на площади 50 квадратных метров. Подробности раскрыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он уточнил, что к тушению возгорания привлечены 120 человек и 15 единиц техники, готовится применение пожарного поезда.

«Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние», — добавил глава региона.

Ранее Голубев сообщил, что на Новочеркасском НПЗ после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

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