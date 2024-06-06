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02:32, 6 июня 2024Россия

В Ростовской области после атаки дронов ВСУ произошел пожар на НПЗ

Голубев: БПЛА атаковали НПЗ в Новошахтинске Ростовской области, начался пожар

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтезавод в Новошахтинске Ростовской области, после чего начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования», — заявил он, добавив, что информация о пострадавших уточняется.

Как отмечает Telegram-канал Mash, местные жители до начала пожара слышали взрывы, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

20 мая Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае получил повреждения в результате атаки беспилотника.

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      Марина Совина
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