Нефтезавод на Кубани получил повреждения после атаки беспилотника

Славянский НПЗ на Кубани получил повреждения после атаки беспилотника

Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае получил повреждения в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, его цитирует ТАСС.

«Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что атакованный кубанский НПЗ планирует повысить обороноспособность для противодействия атакам беспилотников.

Днем ранее, 19 мая, над Краснодарским краем перехватили 57 беспилотников. Для подавления украинских дронов российские военные использовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Шесть из дронов упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани. Как сообщалось, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.