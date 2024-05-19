Минобороны сообщило об уничтожении 57 беспилотников над Краснодарским краем

Минобороны России: ПВО уничтожили над Краснодарским краем 57 беспилотников

Над Краснодарским краем в ночь на 19 мая было уничтожено более полусотни украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением (...) беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что всего над Краснодарским краем за минувшую ночь были уничтожены и перехвачены 57 беспилотников. Для подавления украинских дронов российские военные использовали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

19 мая стало известно о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Как сообщил глава Славянского района Роман Синяговский, на место были направлены специальные службы, пострадавших и разрушений не обнаружено.