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12:51, 19 мая 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 57 беспилотников над Краснодарским краем

Минобороны России: ПВО уничтожили над Краснодарским краем 57 беспилотников

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Над Краснодарским краем в ночь на 19 мая было уничтожено более полусотни украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением (...) беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что всего над Краснодарским краем за минувшую ночь были уничтожены и перехвачены 57 беспилотников. Для подавления украинских дронов российские военные использовали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

19 мая стало известно о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Как сообщил глава Славянского района Роман Синяговский, на место были направлены специальные службы, пострадавших и разрушений не обнаружено.

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      Екатерина Грищенко
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