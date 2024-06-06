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06:45, 6 июня 2024Мир

Кабмин Японии назвал неприемлемой позицию Путина о переговорах с Россией

Правительство Японии назвало неприемлемой позицию Путина о переговорах с Россией

Фото: Unsplash.com

Правительство Японии назвало неприемлемой позицию президента России Владимира Путина о переговорах между Москвой и Токио. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси, его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», — подчеркнул политик на регулярной пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Хаяси вновь осудил действия Москвы в рамках проведения спецоперации на Украине и напомнил о неизменности позиции правительства Японии по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора.

Ранее Путин в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств заявил, что условия для мирного договора России и Японии пока отсутствуют. По его словам, российско-японский диалог будет возможен после смены Токио позиции по Украине.

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      Марина Совина
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