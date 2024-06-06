Ким Кардашьян появилась на публике в старом наряде за миллионы рублей

Ким Кардашьян появилась на публике в старом наряде за 2,2 миллиона рублей

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на публике в старом наряде за миллионы рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость посетила вечеринку по случаю дня рождения певицы Джанет Джексон в костюме, в котором последняя снималась в музыкальном клипе в 1993 году. Предпринимательница вышла в свет в кожаном кроп-топе на шнуровке и брюках-клеш. Отмечается, что стоимость одежды составила 25 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

В октябре 2023 года Ким Кардашьян рассказала о неудачном моменте во время конференции iConnections. Тогда для публичного выступления она надела укороченный топ, облегающие брюки, сапоги на шпильке и длинный жакет. По словам Кардашьян, в середине конференции она ощутила дискомфорт в области ягодиц.