Королева Великобритании отказалась пожать руку жене Макрона

Королева Великобритании Камилла отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии

Супруга Карла III королева Великобритании Камилла отказалась пожимать руку супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Об этом сообщает Daily Mail.

Неловкая ситуация произошла в коммуне Вер-сюр-Мер во Франции, где супруги глав государств возлагали цветы к мемориалу британским солдатам, участвовавшим в высадке в Нормандии в 1944 году. После возложения цветов королева Камилла и Брижит Макрон начали отходить о стены мемориала, чтобы почтить память бойцов. В этот момент жена французского лидера схватила британскую королеву за руку, желая пожать ее. Та не сделала встречного движения, и Брижит Макрон вскоре отпустила ее руку.

Издание уточняет, что прикосновение к членам королевской семьи «является щекотливым вопросом». Протоколом оно не запрещено, но, по негласному правилам этикета, тактильное взаимодействие с представителем королевской фамилии не должно выходить за пределы взаимного рукопожатия.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета и протокол при встрече с Карлом III в Виндзоре. Во время рукопожатия с королем Великобритании американский лидер схватил его левой рукой за локоть правой, а также похлопал по спине.