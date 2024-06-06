«Щекотливый вопрос». Королева Великобритании отказалась взять за руку жену Макрона

Daily Mail: королева Великобритании Камилла отказала жене Макрона в рукопожатии

Супруга Карла III королева Великобритании Камилла отказалась взять за руку супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, стоя у мемориала британским солдатам, участвовавшим в высадке в Нормандии в 1944 году. На это обратили внимание журналисты Daily Mail.

Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала «Дня Д» в Нормандии Daily Mail

Инцидент произошел в коммуне Вер-сюр-Мер во Франции. После возложения цветов королева Камилла и Брижит Макрон начали отходить от стены мемориала, чтобы почтить память бойцов. В этот момент жена французского лидера потянулась к британской королеве, чтобы взять ее за руку. Та холодно встретила эту инициативу и не сделала встречного движения, и Брижит Макрон отпустила руку Камиллы, перед этим слегка сжав ее. После этого они просто встали бок о бок перед мемориалом.

Брижит Макрон нарушила негласные правила этикета

Издание отмечает, что, хотя жест Брижит был сделан из лучших побуждений, тактильное общение с членами королевской семьи всегда является «щекотливым вопросом».

Согласно веб-сайту королевской семьи, при встрече с королевой или членом королевской семьи «не существует обязательных правил поведения», но есть неписаное правило, согласно которому не следует выходить за рамки рукопожатия.

Daily Mail при этом обращает внимание, что младшие члены королевской семьи, такие как принц Уильям и принцесса Уэльская, известны тем, что ведут себя «более распущенно» и позволяют себе даже объятия с собеседниками, однако старшее поколение следует примеру королевы Елизаветы II, которая «не была тактильна с публикой».

Фото: Hannah McKay / Reuters

В такую же нелепую ситуацию ранее попал и президент США Джо Байден. Он несколько раз нарушил правила этикета и протокол при встрече с Карлом III в Виндзоре. Во время рукопожатия с королем Великобритании американский лидер схватил его левой рукой за локоть правой, а также похлопал по спине.

Президент Франции заставил ждать Карла III и его супругу

Сообщается также, что на том же мероприятии случился еще один инцидент. Макрон опоздал на 20 минут, заставив ждать короля Великобритании Карла III и его супругу.

«Члены королевской семьи уже сидели и ждали в четверг утром, когда глава французского государства наконец прибыл на мероприятие», — отмечается в материале.

При этом Карл III и королева Камилла не прокомментировали поведение Макрона, пишут журналисты.

Мероприятие в коммуне Вер-сюр-Мер проходило по случаю 80-летия высадки англо-американских войск в Нормандии. Несмотря на сопротивление немецких войск, в День Д союзники высадили в Северной Франции 156 тысяч солдат. Отмечается, что эта операция считалась в СССР открытием долгожданного второго фронта, который позволил бы облегчить положение страны, несущей основную тяжесть войны, и ускорить разгром врага.