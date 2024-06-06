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21:18, 6 июня 2024Экономика

Костин раскрыл варианты расположения новых верфей в России

Костин: ОСК построит за 5 лет 2 верфи — на Северо-Западе и на Дальнем Востоке

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в течение пяти лет построит две верфи — на Северо-Западе и на Дальнем Востоке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит ТАСС. ОСК находится в доверительном управлении ВТБ.

По его словам, точные места строительства пока не определены, в качестве одного из вариантов на Северо-Западе рассматривается Кронштадт. «Мы работаем очень активно. Думаю, до конца лета определимся с местами», — сказал Костин.

Как пишет РБК, идея строительства новой верфи в Кронштадте существует как минимум с начала 2000-х годов. В частности, обсуждался вариант выноса крупнейших заводов — Адмиралтейских верфей, Балтийского завода, Северной верфи — за пределы Петербурга.

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      Марина Совина
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