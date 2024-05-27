Планы по выводу верфей из центра Петербурга объяснили

Глава ВТБ Костин объяснил планы по выводу верфей из Петербурга интересами города

Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) необходимо вывести из центра Петербурга, соответствующие планы уже намечены. Об этом в интервью «Фонтанке» заявил глава банка ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

Он объяснил, что вначале проекты надо утвердить в правительстве и у президента, но, скорее всего, модернизация начнется с «Северной верфи», которая дальше от центра, а потом придет очередь «Адмиралтейских верфей» и «Балтийского завода».

Костин опроверг представление о том, что банку интересна в первую очередь земля в центре города, а не интересы предприятий. По его словам, заработать на земле столько, сколько придется вложить в перенос мощностей, не получится.

«Не украшают город старые склады и ржавые краны. Если станок при Петре I работал, давайте его в музей передадим: создавать современное судостроение на этом станке уже нельзя», — подчеркнул банкир.

Он также напомнил, что на Балтийском заводе стоят станки еще 1932 года, которые вывозили в Советский Союз после Великой Отечественной войны. Сами посещения заводов Костин сравнил с экскурсией в исторический музей из-за древности оборудования и сооружений.

Переезд верфей из центра Санкт-Петербурга обсуждается более 15 лет. В 2021 году в ОСК называли такие планы экономически нецелесообразными, а летом 2023 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объяснил, что в текущих реалиях инициатива нереализуема из-за больших финансовых затрат. Под контроль ВТБ корпорация перешла осенью 2023 года.

После первого знакомства с работой ОСК глава ВТБ сравнил корпорацию с финансовой пирамидой, так как последние десять лет она стабильно генерировала убытки, закрывая их за счет государственной поддержки. По его мнению, для решения проблемы необходима «огромная реформа».

