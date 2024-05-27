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11:34, 27 мая 2024Экономика

Планы по выводу верфей из центра Петербурга объяснили

Глава ВТБ Костин объяснил планы по выводу верфей из Петербурга интересами города

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) необходимо вывести из центра Петербурга, соответствующие планы уже намечены. Об этом в интервью «Фонтанке» заявил глава банка ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

Он объяснил, что вначале проекты надо утвердить в правительстве и у президента, но, скорее всего, модернизация начнется с «Северной верфи», которая дальше от центра, а потом придет очередь «Адмиралтейских верфей» и «Балтийского завода».

Костин опроверг представление о том, что банку интересна в первую очередь земля в центре города, а не интересы предприятий. По его словам, заработать на земле столько, сколько придется вложить в перенос мощностей, не получится.

«Не украшают город старые склады и ржавые краны. Если станок при Петре I работал, давайте его в музей передадим: создавать современное судостроение на этом станке уже нельзя», — подчеркнул банкир.

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Он также напомнил, что на Балтийском заводе стоят станки еще 1932 года, которые вывозили в Советский Союз после Великой Отечественной войны. Сами посещения заводов Костин сравнил с экскурсией в исторический музей из-за древности оборудования и сооружений.

Переезд верфей из центра Санкт-Петербурга обсуждается более 15 лет. В 2021 году в ОСК называли такие планы экономически нецелесообразными, а летом 2023 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объяснил, что в текущих реалиях инициатива нереализуема из-за больших финансовых затрат. Под контроль ВТБ корпорация перешла осенью 2023 года.

После первого знакомства с работой ОСК глава ВТБ сравнил корпорацию с финансовой пирамидой, так как последние десять лет она стабильно генерировала убытки, закрывая их за счет государственной поддержки. По его мнению, для решения проблемы необходима «огромная реформа».

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      Платон Щукин
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