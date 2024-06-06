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12:17, 6 июня 2024Ценности

Ксения Собчак взяла в поездку на ПМЭФ сумку за 11 миллионов рублей

Телеведущая Ксения Собчак взяла в поездку на ПМЭФ сумку за 11 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак взяла в поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) сумку за миллионы рублей. Пост с соответствующим фото появился в ее Telegram-канале.

На снимке 42-летняя знаменитость позирует на набережной в черно-красном приталенном макси-платье без рукавов с V-образным декольте. Также она примерила красные остроносые туфли, нанесла на губы помаду в тон и распустила волосы, сделав косой пробор.

В руках ведущая держит сумку французского модного дома Hermes. На сайте американского бутика Maison de Luxe, специализирующегося на продукции указанного бренда, стоимость данной сумки составляет 120 тысяч долларов (примерно 11 миллионов рублей).

Ранее в июне Ксения Собчак рассказала о перенесенной пластической операции на лице.

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      Карина Черных
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