Ксения Собчак рассказала о пластической операции на лице

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о перенесенной пластике век

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о перенесенной пластической операции на лице. Видео опубликовано на YouTube.

В беседе с пластическим хирургом Артуром Рыбакиным 42-летняя знаменитость призналась, что примерно 10 лет назад удалила грыжи под глазами. В свою очередь, медик отметил, что в результате данного хирургического вмешательства глазная щель со временем становится меньше. «Могу поспорить, что глаз был больше. Вижу следы того, что жир был отрезан», — заверил врач.

При этом ведущая заявила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что в настоящее время также задумывается над коррекцией верхних век.

В мае Собчак показала фигуру на видео со словами «реально похудела».