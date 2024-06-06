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07:42, 6 июня 2024Россия

Минобороны России заявило о взятии в плен воевавшего на стороне ВСУ колумбийца

Минобороны России сообщило о взятии в плен воевавшего на стороне ВСУ колумбийца

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Армия России взяла в плен колумбийца, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

За последнюю неделю мая, по информации Минобороны, в плен России сдались 45 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию о том, на каких направлениях специальной военной операции и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, в ведомстве не уточняли.

Как отмечал президент России Владимир Путин, украинских военных в плену больше, чем российских. Глава государства привел данные, согласно которым в плену у ВСУ находятся 1348 офицеров, в плену у России — 6465 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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