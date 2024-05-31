В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ

Минобороны России заявило, что за неделю сдались в плен 45 украинских военных

За неделю в плен российским военнослужащим сдались 45 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Информацию о том, на каких направлениях специальной военной операции и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Минобороны России сообщили о первом с февраля обмене пленными с Украиной, который прошел по формуле 75 на 75. Как рассказали в министерстве, военнослужащих доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию. С ними уже работают медики и психологи.

29 мая омбудсмен уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обменный процесс между Москвой и Киевом приостанавливался из-за надуманных требований украинской стороны.

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой, так как опасаются, что их отправят обратно в зону боевых действий. По его словам, военные сами просят не передавать их на Украину, считая, что в России они в безопасности.