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22:36, 6 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об удерживаемых в подвале бойцах ВСУ

«Страна.ua»: непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале

Фото: Stringer / Reuters

Украинских солдат, признанных непригодными к военной службе, насильно удерживают в подвале. Об этом рассказало издание «Страна.ua» со ссылкой на сына одного из бойцов.

По его словам, в подвале находятся 55 военнослужащих, которым также отказываются платить зарплату. При этом бойцам не разрешают уволиться по состоянию здоровья. «По факту они там просто заложники», — пожаловался украинец. Отмечается, что военные обращались в полицию и другие инстанции, однако помощи не получили.

Ранее издание The Guardian сообщило о трудностях Украины при мобилизации. По его данным, многие украинцы прячутся в домах, боясь нарваться на мобилизационные отряды. Кроме того, некоторые мужчины платят взятки, чтобы получить справки об освобождении от службы по медицинским показаниям или тайно покинуть страну.

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      Марина Совина
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