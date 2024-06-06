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02:51, 6 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неспособности Киева достичь целей на саммите в Швейцарии

Политолог Бондаренко: Киев не смог достичь целей на саммите в Швейцарии

Фото: Pixabay

Украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил о неспособности Киева достичь своих целей на грядущем саммите в Швейцарии.

По его мнению, встреча постепенно превращается в форум, поскольку статус саммита предполагает дискуссию лиц, уполномоченных принимать конкретные решения, а не просто выступать в роли статистов или тех, кто передаст озвученную на мероприятии информацию.

Еще одной целью Украины была попытка привлечь максимальное число стран Глобального Юга как фактора давления на Россию. Политолог указал, что обе задачи не были выполнены.

Бондаренко добавил, что по итогам саммита любой документ будет представлять собой «пустую» декларацию, участники не подпишут каких-либо обязательных к выполнению соглашений, поскольку там будут присутствовать «не те люди».

«Будет принято какое-то итоговое заявление: "мы считаем, что необходимо провести обмен пленными". Россия скажет: "принимаем к сведению, спасибо"», — подытожил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что организаторы мирного саммита по Украине в Швейцарии не хотят достичь мира.

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      Марина Совина
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