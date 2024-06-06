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14:51, 6 июня 2024Бывший СССР

На вокзалах украинского региона решили поискать туристов-уклонистов

Пограничники поищут на ЖД-вокзалах Ивано-Франковской области туристов-уклонистов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские пограничники стали дежурить на ЖД-вокзалах Ивано-Франковской области в поисках туристов-уклонистов. Об этом сообщил спикер местного погранотряда Константин Лесник, передает издание «Страна.ua».

По его словам, мужчины призывного возраста маскируются под туристов и, прикрываясь намерением посетить гору Говерла или другие туристические места, пытаются нелегально пересечь границу.

Он уточнил, что теперь пограничники ежедневно дежурят на ЖД-станциях Ворохта, Татаров и Вороненко, проверяя у людей документы и транспорт и уточняя основания визита.

Ранее Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что на границе были найдены тела порядка 45 граждан республики, уклонявшихся от мобилизации и пытавшихся сбежать из страны через горы и реки.

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      Георгий Нестеров
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