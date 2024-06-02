На Украине фиксируют массовую гибель уклонистов на границах. Ценой жизни они пытаются бежать из страны

ГПС Украины: подтверждена гибель 45 уклонистов, пытавшихся бежать из страны

Около 45 граждан Украины, пытавшихся уклониться от мобилизации и сбежать из страны через горы и реки, найдены погибшими на границах. Это подтверждает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В пресс-службе ГПСУ отметили, что в статистике учитываются лишь подтвержденные случаи, а реальное число погибших может быть больше.

Пограничники неоднократно находят тела в реках и горах на границах Украины и стран Евросоюза. Только в мае десять мужчин поплатились жизнью в попытке переплыть приграничную реку Тису. В пресс-службе ведомства их охарактеризовали как «жертвы авантюризма или трусости».

Сообщения об отлове украинских уклонистов на границе поступают регулярно

По состоянию на апрель, ежедневно около 10 мужчин призывного возраста стремились покинуть Украину незаконным путем, сообщил представитель погранслужбы республики Андрей Демченко. Чтобы перейти границу в безопасных местах — через пропускные пункты, они используют поддельные документы или пытаются подкупить пограничников.

Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы Андрей Демченко представитель ГПСУ

Также он рассказал, что в 2023 году, еще до нового закона о мобилизации, 50 тысячам граждан отказали в выезде из страны. Ежедневное число граждан, которые получают отказ при попытке покинуть республику, составляет 120-150 человек.

Также уклонисты изобретают различные способы, чтобы тайно пересекать границу, минуя сотрудников ГПСУ. По словам самих беглецов, большинство из них ловят, потому что в лесу они идут по тропам, а попав в буферную зону, думают, что пограничников в ней уже нет. При этом лесные дороги и буферная зона охраняются сильнее всего.

Кроме того, многих уклонистов ловят ночью, потому как они засыпают на открытой местности — там их легко увидеть с помощью квадрокоптеров и приборов ночного видения.

В конце мая пограничники задержали мужчин, решивших уплыть в Румынию на детских надувных кругах по реке Тиса. Третьи лица помогали организовать их побег за 4 тысячи долларов.

Также через Тису украинцы бегут в Венгрию, в мае были задержаны семеро граждан в 20 метрах от границы. Их заметили, когда они пытались надуть лодку, после чего уклонисты оставили плавсредство и бросились в воду, но осознали, что своими силами не смогут переплыть реку.

В Гомельской области Белоруссии зафиксировали первый случай пересечения границы по Днепру. Украинец смог переплыть реку на надувном матрасе и добраться до территории другой страны.

Шесть граждан Украины были задержаны при незаконном пересечении границы с Молдавией и запросили убежище на территории страны, сообщала Пограничная полиция республики. Они добрались пешком, организаторы побега получили от уклонистов за свои услуги по 6-7 тысяч евро.

Также ранее сообщалось, что пятеро мужчин пытались бежать из Украины в Румынию под видом волонтеров «Красного Креста». Для реализации плана украинцы достали поддельные документы и спецодежду, которые подтверждали их причастность к международной гуманитарной организации, но сотрудники ГПСУ их разоблачили.

Также неоднократно в связи с побегами граждан из страны фиксировались несчастные случаи, в частности, с участием пограничников. Так, в мае в Закарпатской области сотрудники погранслужбы, увидевшие мужчину близ государственной границы, «с целью задержать правонарушителя произвели несколько предупреждающих выстрелов». Беглец был найден с огнестрельным ранением головы без признаков жизни.

Как на Украине относятся к мобилизации

На Украине ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата) передали в полицию запросы на поиски почти 100 тысяч уклонистов. Самая печальная статистика в Днепропетровской области — свыше 38 тысяч человек.

Мужчины массово уклоняются от призыва в армию, не желая участвовать в боевых действиях и рисковать своей жизнью, об этом пишут и западные СМИ. Собеседники The Guardian заявили об усталости от правительства и вооруженного конфликта. Украинцы, попадающие под мобилизацию, стали реже выходить на улицу, избегать поездок в общественном транспорте, переезжают в более обеспеченные районы, так как сотрудники ТЦК предпочитают отлавливать мужчин в более бедных районах.

Я чувствую себя рабом. У тебя одна жизнь. Если это выбор между жизнью и флагом, я выбираю жизнь Александр житель Киева в разговоре с The Guardian

По словам главы службы горноспасателей в румынской провинции Марамуреша Дан Бенги, украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Люди, остающиеся в стране, начинают активно противостоять мобилизации. В мае в Одессе десятки военных подрались с гражданскими. По словам очевидцев, сотрудники ТЦК приехали на открытие сезона в двух самых дорогих ночных клубах города, чтобы забрать военнообязанных, однако получили от отдыхающих отпор. По мнению руководителя Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова, в настоящее время на Украине наблюдается системный кризис, который вынуждает жителей сопротивляться власти.

Новости по поводу столкновений гражданских лиц с военкомами на фоне мобилизации способствуют расколу общества на Украине, полагает спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

Ранее боец ДУК «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров возмутился слишком мягкими положениями в законе о мобилизации на Украине. Он призвал лишать уклонистов имущества, а реку Тиса на границе, через которую мужчины призывного возраста пытаются бежать из страны, — заселить крокодилами.