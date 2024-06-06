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04:30, 6 июня 2024Экономика

Названо неожиданное негативное последствие конференции по Украине в Швейцарии

Blick: саммит по Украине в Швейцарии угрожает жизням десятков детенышей косули

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Мирная конференция по Украине в Швейцарии угрожает жизням десятков детенышей косули, неожиданное негативное последствие проведения саммита назвала газета Blick.

Издание уточнило, что в курортном местечке Бюргеншток недалеко от города Люцерн на время мероприятия введена бесполетная зона. Запрет коснется и дронов, с помощью которых отслеживают животных, которые прячутся в полях и подвергаются опасности со стороны комбайнов фермеров.

Охотничье сообщество региона следит за детенышами косули с беспилотников с тепловизорами, их эвакуируют с полей, где планируется уборка, и возвращают обратно после завершения сельскохозяйственных работ. Специалисты за год спасают от 80 до 90 животных, пояснил глава Охотничьего общества Люцерна Фабиан Штадельманн.

Депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер планирует подать запрос в правительства с просьбой сделать исключение для охотничьих дронов. На данные момент Ассоциации по спасению детенышей косули удалось добиться сокращения беспилетной зоны для указанных аппаратов с 46 до 27 километров вокруг Бюргенштока.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел переговоры с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Стороны обсудили подготовку к «саммиту мира» по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

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      Марина Совина
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