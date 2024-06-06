В России высказались о рисках нанесения ударов оружием США вглубь страны

Депутат Красов допустил попытки ударов американским оружием вглубь России

Риски попыток нанесения ударов американским оружием вглубь России существуют, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Тем не менее, он подчеркнул, что у ВС РФ достаточно необходимой техники, чтобы отразить все возможные удары.

«Угроза таких ударов существует. Все зависит от вооружений, характеристик военной техники, которая поступает на вооружение Киева. Угроза есть, но в то же время у ВСУ РФ есть вся необходима техника и вооружения, чтобы противостоять американскому оружию», — сказал политик.

Он также напомнил, что удары западным оружием уже наносятся по приграничным территориям страны, причем, по объектам гражданской инфраструктуры. В итоге жертвами таких актов становятся мирные жители.

«Запад поставляет Украине разное оружие, в том числе, беспилотники, ракетные системы с различными возможностями и характеристиками. Они пытаются говорить о том, что не дают разрешения на удары по гражданским объектам, но все это происходит с их молчаливого согласия. В любом случае, у России есть все ресурсы, чтобы бороться с воздушными целями противника», — заключил Красов.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по Белгородской и Курской областям американскими управляемыми ракетами HIMARS. Сначала украинские беспилотники обнаруживают цель, после этого Киев наносит удар управляемыми ракетами HIMARS в это место.